Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 16 нарушений

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали 16 нарушений, Турции — 13, Россия их не подтверждает, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению, опубликованном на сайте Минобороны России.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано 16 нарушений в провинциях Дамаск (11), Латакия (три), Деръа (одно) и Хама (одно). Турецкой частью представительства зафиксировано 13 нарушений единого соглашения в провинциях Дамаск (три), Деръа (три), Хама (три), Алеппо (два), Идлиб (два)", — говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что в ходе разбирательства по данным фактам установлено, что все случаи нарушения режима прекращения боевых действий российские представители не подтверждают.

Кроме того, отмечается, что количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боев, не изменилось и равно 64.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>