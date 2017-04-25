СМИ: на севере Сирии турецкая армия обстреливает курдские районы

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Турецкая артиллерия днем во вторник начала массированный обстрел курдского района Шахба на севере Сирии, сообщило курдское агентство Hawar News.

Ранее самолеты ВВС Турции нанесли удары по другим курдским районам в Сирии и Ираке, есть погибшие и раненые, отмечает агентство.

"Турецкая армия бомбардирует районы Плотины Шахба и окрестные деревни… Вахшие, Кол Сурудж, Тыль Маддик и Смокие", — сообщило агентство. Со ссылкой на своих корреспондентов Hawar News уточняет, что сейчас обстрелы продолжаются, в связи с этим точной информации о результатах бомбардировки пока получить не удалось.

Утром во вторник турецкая авиация нанесла удар по базе курдских ополченцев YPG в горах Карачох рядом с городом Дерик в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Есть погибшие, их число пока устанавливается. В частности, известно, что пострадали сотрудники курдской радиостанции.

Одновременно Турция нанесла удары по позициям ополченцев РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) в регионе Шенгал (Синджар) на севере Ирака. Погибли пять ополченцев, девять были ранены. Также погиб один мирный житель, один ранен.

Турция считает сирийское курдское ополчение YPG тесно связанным с РПК. В то же время YPG совместно с американцами ведет операцию по освобождению городов Ракка и Табка от боевиков ИГ.

На территории сирийского Курдистана есть небольшие американские военные базы. Также в прессе появлялись фотографии американских спецназовцев с шевронами YPG, что вызвало протесты официальной Анкары.

YPG является основой "Сирийских демократических сил", в них также входят ополчения арабских племен.

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