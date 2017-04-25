Американские военные осмотрели место турецкого авиаудара по Сирии

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Высокопоставленные американские офицеры из состава командования международной коалиции прибыли на базу курдского ополчения YPG на севере Сирии, чтобы осмотреть последствия турецкого авиаудара, сообщило курдское агентство Hawar News.
По сообщению агентства, вместе с ними прибыли командиры "Сирийских демократических сил" (SDF). По итогам работы офицеров ожидается заявление.
Утром во вторник турецкая авиация нанесла авиаудар по базе курдских ополченцев YPG в горах Карачох рядом с городом Дерик в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Есть погибшие, их число пока устанавливается. В частности, известно, что пострадали сотрудники курдской радиостанции. Одновременно Турция нанесла удары по позициям РПК в регионе Шенгал (Синджар) на севере Ирака. Погибли 5 курдских ополченцев, 9 получили ранения. Также погиб один мирный житель, один ранен.
YPG является основой "Сирийских демократических сил", в них также входят ополчения арабских племен.
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