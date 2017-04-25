Американские военные осмотрели место турецкого авиаудара по Сирии

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Высокопоставленные американские офицеры из состава командования международной коалиции прибыли на базу курдского ополчения YPG на севере Сирии, чтобы осмотреть последствия турецкого авиаудара, сообщило курдское агентство Hawar News. © РИА Новости . Михаил Воскресенский Перейти в фотобанк В Турции обвинили мир в невыполнении обязательств перед Сирией

По сообщению агентства, вместе с ними прибыли командиры "Сирийских демократических сил" (SDF). По итогам работы офицеров ожидается заявление.

Утром во вторник турецкая авиация нанесла авиаудар по базе курдских ополченцев YPG в горах Карачох рядом с городом Дерик в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Есть погибшие, их число пока устанавливается. В частности, известно, что пострадали сотрудники курдской радиостанции. Одновременно Турция нанесла удары по позициям РПК в регионе Шенгал (Синджар) на севере Ирака. Погибли 5 курдских ополченцев, 9 получили ранения. Также погиб один мирный житель, один ранен.

Турция считает сирийское курдское ополчение YPG тесно связанным с запрещенной в самой Турции Рабочей партией Курдистана. В то же время YPG совместно с американцами ведет операцию по освобождению городов Ракка и Табка от боевиков ИГ. На территории сирийского Курдистана есть небольшие американские военные базы. Также в прессе появлялись фотографии американских спецназовцев с шевронами YPG, что вызвало протесты официальной Анкары.

YPG является основой "Сирийских демократических сил", в них также входят ополчения арабских племен.

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