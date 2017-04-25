Москва будет противодействовать попыткам взять курс на смену власти в Сирии

ЛАВРОВ: МОСКВА БУДЕТ ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ ПОПЫТКАМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОЛИТИЧЕСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ В СИРИИ И ВЗЯТЬ КУРС НА СМЕНУ ВЛАСТИ В ЭТОЙ СТРАНЕ

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