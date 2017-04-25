В Турции обвинили мир в невыполнении обязательств перед Сирией

ЖЕНЕВА, 25 апр — РИА Новости. Турция обвинила международное сообщество в невыполнении обязательств по гуманитарной помощи Сирии; заместитель турецкого премьер-министра Вейси Кайнак заявил, что Турцию, которая приняла более 3 миллионов сирийских беженцев, "оставили в одиночестве".

Выступая на гуманитарной конференции по Йемену, он сообщил, что Турция в настоящее время принимает более 3 миллионов беженцев из Сирии.

"Нас огорчает тот факт, что Турцию оставили в одиночестве. Обещания в отношении Сирии выполнены не были. Необходимые вклады в помощь Сирии не были реализованы", — сказал замглавы турецкого кабмина.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. На соседние с Сирией страны приходится основная нагрузка по приему и содержанию беженцев. Так, в Иордании, по официальным данным ООН, находятся 630 тысяч человек. Иорданские власти заявляют, что фактически королевство приняло уже 1,4 миллиона сирийцев. Турция приняла в общей сложности 2,8 миллиона беженцев из Сирии. Принимают сирийцев также Ливан, Ирак и Египет.

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