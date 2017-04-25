Россия не видит оснований для введения США санкций против Сирии

ЖЕНЕВА, 25 апр — РИА Новости. Россия не видит никаких оснований для введения Вашингтоном санкций против Сирии в связи с предполагаемыми химатаками, заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

Накануне США ввели санкции против более 200 сотрудников сирийских НИИ, которые Вашингтон подозревает в производстве химического оружия.

"Мы предлагали направить независимую группу экспертов для того, чтобы проверить все эти утверждения. К сожалению, американцы не поддержали эту инициативу. А то, что они вводят санкции против Сирии — мы не видим никаких оснований для этого, потому что фактов, подтверждающих это, представлено не было", — сказал журналистам российский дипломат.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>