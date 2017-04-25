СМИ: восемь беженцев умерли в Сирии из-за отсутствия лекарств от астмы

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Восемь пожилых беженцев, бежавших на север Сирии из районов боестолкновений курдов и ИГ*, умерли за последнее время из-за отсутствия гуманитарной помощи и жизненно важных лекарственных препаратов, сообщила курдскому агентству Hawar News сопредседатель Гражданской ассамблеи провинции Ракка Лейла Мустафа.

"В деревне Джиб Аль-Шагир, расположенной в северо-западной части провинции Ракка, которая была освобождена… от боевиков ИГ* (запрещена в РФ — ред.), были размещены тысячи мигрантов из Ракки и Табки, вынужденных спасаться бегством от тирании боевиков ИГ*. Но из-за отсутствия гуманитарной помощи и жизненно важных лекарственных препаратов умерли восемь беженцев", — со ссылкой на Мустафу сообщило агентство.

По данным местных властей, все умершие граждане из Ракки находились в преклонном возрасте и страдали от такого заболевания, как астма. Причиной смерти послужило отсутствие жизненно важных лекарственных препаратов.

Ранее сообщалось о смерти троих младенцев в этом регионе из-за отсутствия молочных смесей.

По разным данным, в двух лагерях беженцев — в деревне Джиб Аль-Шагир и около города Аль-Карама — находится от 30 до 60 тысяч человек, прибывших из зоны боевых действий в провинции Ракка, а также бежавших от ИГ* из различных районов Сирии и Ирака. Кроме того, по сообщениям курдских СМИ, еще около 10 тысяч беженцев находятся по дороге в эти лагеря. Местные власти обратились к ООН и в международные гуманитарные организации с просьбой оказать беженцам всю необходимую помощь. Беженцы испытывают дефицит медикаментов и молочных смесей.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

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