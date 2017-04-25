Казахстан обсудил сирийское урегулирование с Саудовской Аравией

АСТАНА, 25 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в рамках визита в Саудовскую Аравию обсудил вклад Эр-Рияда в процесс сирийского урегулирования, сообщила пресс-служба МИД республики.

Переговоры по сирийскому урегулированию активно проходят на площадках Астаны и Женевы. Следующая встреча по Сирии, где с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в столице Казахстана запланирована на 3-4 мая.

"Глава внешнеполитического Казахстана проинформировал саудовскую сторону о деятельности нашей страны в Совете Безопасности ООН и ходе Астанинского процесса. В этой связи на переговорах обсудили содержательный вклад Эр-Рияда в процесс сирийского урегулирования как силы, способной оказывать реальное влияние на ситуацию в этой сфере", — говорится в сообщении пресс-службы.

В МИД отметили, что "по общему мнению сторон, дальнейшее продолжение конфликта в Сирии и ставка на его вооруженное решение являются бесперспективными и проигрышными для всех сторон".

Ранее Абдрахманов заявлял, что Казахстану принципиально важно расширить круг наблюдателей в Астанинском процессе по Сирии, эта тема активно обсуждается со странами-гарантами, поднимался, в частности, вопрос о привлечении арабских стран, таких как Саудовская Аравия и Катар, а также ЕС.

Ранее сирийский президент Башар Асад в интервью РИА Новости заявлял, что Дамаск поддерживает предложение Казахстана расширить число участников переговоров в Астане по Сирии, в том числе за счет Катара и Саудовской Аравии.

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