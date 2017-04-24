Сирийская армия ликвидировала 300 боевиков на севере провинции Хама

ДАМАСК, 24 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска освободили три населенных пункта на севере провинции Хама, ликвидированы 300 боевиков, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, уничтожены два склада с оружием террористов, 20 транспортных средств и два танка. За какое время были ликвидированы террористы, агентство не уточняет.

Ранее сообщалось, что сирийская армия, наступая на севере и юге провинции Хама, взяла под контроль 80% ее территории. В воскресенье армия САР разгромила крупнейший оплот террористов на севере Хамы в поселении Хальфая.

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