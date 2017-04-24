Пентагон о переносе "столицы" ИГ*: коалиция нацелена на окружении Ракки

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Коалиция по борьбе с "Исламским государством" (запрещенная в РФ организация) по-прежнему сосредоточена на окружении Ракки, самопровозглашенной столицы ИГ, заявили РИА Новости в Центральном командовании США, комментируя сообщения СМИ по переносу "столицы" ИГ из Ракки в Дейр-эз-Зор.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что террористическая группировка "Исламское государство" перенесла свою "столицу" в Сирии из города Ракка в провинцию Дейр-эз-Зор. По данным Fox News, в последние два месяца американские беспилотники зафиксировали, как сотни руководящих членов группировки покидают Ракку, двигаясь по направлению к городу Аль-Маядин вниз по течению Евфрата, на одном из берегов которого находится одноименная столица провинции.

"На протяжении (военной – ред.) кампании мы наблюдаем определенный шаблон: как только лидеры ИГ признают, что территория, которую они держат под контролем, находится под угрозой взятия нашими партнерами, то они пытаются убежать и отдают приказы рядовым бойцам оставаться, сражаться и умереть на месте — очень глупое поручение. Обычно ИГ убивают бойцов и командиров, которые отказываются это сделать", — сообщил собеседник агентства, подчеркнув, что "коалиция по-прежнему сосредоточена на изоляции Ракки, самопровозглашенной столицы ИГ".

В Пентагоне отметили, что ИГ ранее использовало Ракку "в качестве пункта управления и контроля за международным терроризмом". "Победа над ИГ в Ракке нанесет значительный ущерб их престижу, пополнению бойцов и способности финансировать себя, поскольку большая часть их дохода идет от населенных пунктов, которые они контролируют", — рассказали в оборонном ведомстве.

В центральном командовании также подчеркнули, что "возвращение городов под контроль и управление местными сирийцами доказало свою эффективную стратегию наших партнеров по коалиции в таких местах, как Манбидж и Шаддад".

"Примечательно, что противник не смог вернуть сколь-либо значительную часть территории, освобожденной нашими партнерами по коалиции. Мы будем продолжать поддерживать партнеров в Сирии и Ираке, пока они возвращают оставшуюся территорию, которая в настоящее время находится под контролем ИГ", — подытожил собеседник агентства.

В воскресенье Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляют курдские отряды, заявили о взятии под контроль всех стратегических дорог, ведущих в Ракку, и окружении города с четырех сторон.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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