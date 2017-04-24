Курды продвигаются к центру Табки, уничтожены 72 боевика ИГ*

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) в деревне недалеко от Ракки. Архивное фото

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) в деревне недалеко от Ракки. Архивное фото

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляют курдские отряды, продолжают тяжелые бои с боевиками "Исламского государства"* за город Табка на севере Сирии, ликвидированы 72 боевика, сообщило курдское агентство Firat.

По данным агентства, воспользовавшись песчаной бурей, боевики ИГ* попытались прорвать кольцо окружения со стороны SDF, однако их контратаки были отбиты. Бойцы SDF уничтожили несколько транспортных средств боевиков с установленными на них пулеметами, а также машины с боеприпасами.

Существенную помощь SDF оказывают самолеты международной коалиции, как отмечает агентство, они нанесли по позициям боевиков семь авиаударов, в результате которых были уничтожены 30 исламистов, а также автомобиль с пулеметом и бронированный Hummer.

Всего в боях погибли 72 боевика ИГ*, в том числе два "эмира". Сами SDF, по их данным, потеряли двоих бойцов убитыми и четверых ранеными.

Освобождение города Табка и "сирийской столицы" ИГ* Ракки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" (SDF) операции "Гнев Евфрата". Операция началась 5 ноября 2016 года.

Основой SDF являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

На днях SDF объявили о формировании Гражданской ассамблеи Ракки, которой перейдет управление одноименной провинции после освобождения от ИГ*. Сейчас ассамблея базируется на севере провинции, в городе Айн Иса, подконтрольном курдам.

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