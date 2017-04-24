В МИД назвали отказ ОЗХО расследовать инцидент в Идлибе попыткой саботажа

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Спецсессия исполнительного совета ОЗХО, на которой не было поддержано предложение России и Ирана по расследованию инцидента с якобы использованием химоружия в Сирии, является попыткой саботажа со стороны западных партнеров, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

"Что касается специальной сессии исполнительного совета ОЗХО, которая состоялась 13, 19 и 20 апреля, то это было неординарное мероприятие. Я уже три десятка лет занимаюсь многосторонней дипломатией, но ни разу не был свидетелем столь очевидной, откровенной попытки саботажа со стороны западных партнеров", — сказал Ульянов на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".

Ранее исполнительный совет ОЗХО по итогам двухдневной сессии в ходе голосования не поддержал предложения РФ и Ирана по расследованию инцидента под Идлибом. Постпред РФ при организации Александр Шульгин рассказал РИА Новости, что в обновленном российско-иранском предложении были учтены замечания, высказанные рядом стран-партнеров. В частности, РФ согласилась с тем, чтобы расследование проводилось силами существующей миссии по установлению фактов, но при условии, что мандат будет реализовываться полноценно, а не выборочно, как в последнее время, заявил Шульгин. В проекте, по его словам, также приветствуется стремление ряда стран выделить своих экспертов на помощь миссии.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.