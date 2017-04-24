В Сирии будут новые инсценировки применения химоружия, считают в МИД России

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В ближайшее время в Сирии могут быть предприняты новые попытки инсценировать химические атаки, в том числе в пригородах Дамаска, считает директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

"Будут новые инсценировки такого рода. Вполне вероятно, что они произойдут, будут иметь место в пригородах Дамаска, в том числе могут быть и в ближайшие дни", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

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