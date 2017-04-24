Лавров: рассчитываем, что ОЗХО направит экспертов в Сирию

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Москва рассчитывает, что ОЗХО направит своих экспертов в сирийский город Хан-Шейхун, где якобы было применено химическое оружие, а также на аэродром Шайрат, где это оружие якобы хранилось, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будем рассчитывать, что все-таки Организация по запрещению химического оружия строго на основе своего мандата, который требует обеспечить максимально широкое географическое представительство экспертов, направит специалистов в Хан-Шейхун и на аэродром (сирийских ВВС Шайрат — ред.) и чтобы все это было транспарентно и не облекалось в какую-то тайну от стран-членов, которые оплачивают работу этого механизма", — сказал он журналистам по итогам встречи с главой европейской дипломатии Фредерикой Могерини.

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