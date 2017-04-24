Могерини назвала возможную химатаку в Сирии военным преступлением

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время встречи в Москве с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. 24 апреля 2017

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время встречи в Москве с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. 24 апреля 2017

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что если применение химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхуне будет доказано, то это является военным преступлением и требует тщательного расследования.

"Когда речь идет об использовании химического оружия или химических веществ, тогда… это становится уже военным преступлением, если это будет доказано. Поэтому позиция Европейского Союза сводится к тому, что ОЗХО должна провести полностью прозрачное и открытое тщательное расследование", — сказала она журналистам в понедельник по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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