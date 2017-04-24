Рябков рассказал, почему не состоялась встреча России, США и ООН по Сирии

РИА НОВОСТИ. РЯБКОВ О НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ ВСТРЕЧЕ РФ, США И ООН ПО СИРИИ: ВАШИНГТОН НЕ ПОДТВЕРДИЛ УЧАСТИЯ С САМОГО НАЧАЛА, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРИЧИНА В РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДАХ