СМИ сообщают о скорой отставке главы LafargeHolcim из-за скандала в Сирии

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Франко-швейцарской производитель стройматериалов LafargeHolcim Group, ранее признавшийся в финансировании вооруженных формирований в Сирии, в скором времени может объявить об отставке главы компании, сообщает газета Financial Times.

Как сообщили изданию источники, знакомые с ситуацией, условия, на которых глава компании Эрик Олсен покинет место работы, до конца не согласованы. Официально компания не комментирует эту информацию.

Ранее французская газета Monde сообщала, что LafargeHolcim Group признала, что руководство одного из ее заводов на северо-востоке Сирии финансировало боевиков вооруженных формирований в 2012-2014 годах с целью обеспечения безопасности сотрудников предприятия и продолжения его функционирования.

В июне прошлого года Monde сообщила со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы, что французский цементный завод Lafarge на северо-востоке Сирии с весны 2013 по сентябрь 2014 года косвенно финансировал террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ): руководство предприятия платило налоги боевикам ИГ, которые заняли соседние от него города и дороги на подъезде к предприятию, чтобы продолжать свое производство во время боевых действий в Сирии.

По данным СМИ, компания признала, что ее местный филиал, который до слияния двух компаний принадлежал французскому Lafarge, "передавал денежные средства третьим лицам, чтобы достичь договоренностей с некоторыми из этих вооруженных групп, треть которых запрещены". Газета отмечала, что окончательные получатели денег неизвестны. Внутреннее расследование заключило, что "требуемые условия для обеспечения продолжения деятельности завода были неприемлемы".

В компании LafargeHolcim попытались оправдать руководство филиала в Сирии, принявшего решение о финансировании боевиков.

Завод прекратил свою деятельность на территории Сирии 19 сентября 2014 года.

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