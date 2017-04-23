Курды окружили "столицу" ИГ*

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) в деревне недалеко от Ракки. Архивное фото

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) в деревне недалеко от Ракки. Архивное фото

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляют курдские отряды, взяли под контроль все стратегические дороги, ведущие в "столицу" ИГ Ракку, и окружили ее с четырех сторон, заявила пресс-секретарь SDF Шихан Шех Эхмед (Cihan Şêx Ehmed).

"Мы перерезали все стратегические пути снабжения ИГ (ред. — террористическая группировка, запрещена в РФ). Мы перерезали связь с Ираком, освободив дорогу в Дейр-Эз-Зор и взяли под контроль восточную часть провинции Ракка. С наступлением на город Табка все маршруты снабжения были окончательно перерезаны, мы взяли под контроль дороги Ракка-Табка и Ракка-Дамаск", — цитирует пресс-секретаря SDF курдское агентство Firat.

Кроме того, SDF продолжают наступление на севере провинции Ракка.

"Теперь ИГ не может пополнять свои силы и боеприпасы. Они осаждены в Ракке с четырех сторон", — добавила Шихан Шех Эхмед.

По ее данным, боевики ИГ отступают к Ракке и готовятся к ведению боев в черте города. Курды, в свою очередь, продолжают наступление на город.

"Мы освободили тысячи квадратных километров в Восточной, Западной и Северной Ракке (имеются ввиду части одноименной провинции — ред.) Ракка не может быть освобождена без освобождения этих районов", — пояснила она.

По ее словам, освобождение Ракки от ИГ – это конечная цель операции. "Ее освобождение не займет много времени", — заверила представитель SDF.

Освобождение города Табка и "сирийской столицы" ИГ Ракки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" (SDF) операции "Гнев Евфрата". Операция началась 5 ноября 2016 года.

Основой SDF являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

На днях SDF объявили о формировании Гражданской ассамблеи Ракки, которой перейдет управление одноименной провинции после освобождения от ИГ. Сейчас ассамблея базируется на севере провинции, в городе Айн Иса, подконтрольном курдам.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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