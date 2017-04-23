В сирийский Курдистан за время штурма Ракки прибыли около 70 тысяч беженцев

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Около 70 тысяч беженцев прибыли в безопасные районы севера Сирии, в так называемый сирийский Курдистан, в ходе боев "Сирийских демократических сил" с ИГ* за города Ракка и Табка, сообщает курдское агентство Hawar News.

Операция по освобождению районов Ракки под названием "Гнев Евфрата" продолжается. За последние два дня "Сирийские демократические силы" (SDF) освободили от боевиков ИГ многие деревни Ракки. В ходе операций бойцам SDF удалось открыть несколько безопасных коридоров для прохода гражданского населения, в основном, из восточных и северо-западных районов Ракки и окрестностей Табки, сообщает агентство.

Все спасенные гражданские лица размещены в двух лагерях. Один находится в деревне Джиб Аль-Шагир, которая расположена в 27 километрах к югу от города Айн Иса. Второй – в 7 километрах от города Аль-Карама. По предварительным оценкам Гражданской ассамблеи Ракки, в каждом из лагерей размещены около 35 тысяч перемещенных лиц. Общая численность внутренне перемещенных лиц составила 70 тысяч.

"Беженцы нуждаются в скорой медицинской помощи, остро нуждаются в питьевой воде, продуктах питания и детских молочных смесях. Также необходимы медпункты. Из-за дефицита лекарственных препаратов, а также детских молочных смесей, умерли три ребенка. Также есть опасения распространения эпидемий и болезней", — цитирует агентство главу Управления организационно–кадровых работ Гражданской ассамблеи Ракки Абдл Аль-Саляма Хамсорка. Он отметил, что численность беженцев возрастает ежедневно, и обратился с призывом к международным гуманитарным организациям оказать срочную гумпомощь для беженцев.

Освобождение города Табка и "сирийской столицы" ИГ* Ракки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" (SDF) операции "Гнев Евфрата". Операция началась 5 ноября 2016 года.

Основой SDF являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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