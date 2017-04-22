Российские военные доставили в Хаму 1,5 тонны гумпомощи

ХАМА (Сирия), 22 апр — РИА Новости. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили в сирийскую провинцию Хама более 1,5 тонн продовольствия и медикаментов, передает корреспондент РИА Новости.

Помощь была доставлена в город Саламия. Окрестности этого второго по величине города провинции долгое время находились под контролем боевиков. Здесь почти в каждой второй семье нет кормильца – погибли на войне. Именно поэтому вдовы взяли в руки оружие и организовали отряды самообороны, чтобы в любой момент дать отпор боевикам "Исламского государства"*.

Но и после освобождения население здесь живёт более бедно, чем в окрестных городах и селениях. Именно поэтому столь торжественно и с ликованием здесь встречают помощь из России. Дети даже прикладывают руку к виску в знак приветствия и скандируют тем, кто пришёл в освобождённый город с гуманитарной миссией.

"Я приехала сюда из другого города, спасаясь от войны. Работу найти тяжело. Гуманитарная помощь России очень помогает моей семье", — говорит одна из беженок, Мая Махмуд.

Жители населенного пункта получили продуктовые наборы: крупы, муку, сахар, консервы. Всего выдали полторы тонны, рассказал журналистам представитель российского центра по примирению враждующих сторон подполковник Алексей Павленко.

"В продуктовый набор входит рис, сахар, чай, мука и мясные консервы. Центр по примирению враждующих сторон оказывает всестороннюю гуманитарную помощь в разных провинциях Сирии", — рассказал Павленко.

Вместе с продовольствием в Саламию приехали и российские военные медики. Многие клиники и больницы, как и продовольственные магазины, в Саламии за годы войны были закрыты. Поэтому медицинскую помощь здесь ждали и стар и млад. Военные медики оказали её всем нуждающимся, провели ряд консультаций, вручили медикаменты.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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