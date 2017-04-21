В Сирии уничтожили боевика ИГ*, причастного к теракту в Стамбуле

ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Боевик группировки "Исламское государство"*, причастный к теракту в Стамбуле в новогоднюю ночь, уничтожен в Сирии в результате наземной операции, сообщил в пятницу представитель Центрального командования (CENTCOM) США Джон Томас.
По его словам, Узбеки занимался вопросами вербовки и переброски иностранных боевиков в ряды ИГ*, а также финансированием террористов. Кроме того, он играл "ключевую роль" в проведении террористических операций за пределами Ирака и Сирии, где находится ИГ*.
Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь.
Исполнитель теракта был задержан 16 января в ходе антитеррористической операции в районе Эсенюрт в Стамбуле. Вместе с ним были задержаны три женщины и один мужчина. В их числе — граждане Киргизии, Египта, Сенегала и Сомали.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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