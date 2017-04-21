США хотят, чтобы ИГ* взяло Дейр-эз-Зор, заявил Асад

ДАМАСК, 21 апр – РИА Новости. США позволяют боевикам "Исламского государства"*, отступающим Мосула, переходить в Сирию и подрывать позиции армии САР в Дейр-эз-Зоре, заявил РИА Новости Башар Асад. По его мнению, в Вашингтоне хотят, чтобы боевики ИГ* взяли этот населенный пункт в Сирии.

Он отметил, что "никто не знает точного числа (боевиков – ред.) ИГ*, которые прибывают в Сирию, потому что граница сейчас открыта, сейчас там нет установленных границ, сирийской армии, полиции, государства". Тем не менее, согласно оценкам на основе полученной от жителей этих районов информации, речь идет, по словам Асада, "о десятках тысяч боевиков ИГ, прибывающих в Сирию".

"США хотели, чтобы Дейр-эз-Зор попал в руки ИГ*, и, возможно, позже они разыграют схему, как в случае с Джераблусом, Айн-эль-Арабом, другими районами, когда они проведут переговоры с ИГ*, чтобы те покинули Дейр-эз-Зор, и заявят, что они освободили Дейр-эз-Зор, чтобы направить своих ставленников и марионеток, чтобы напасть на них", — сказал сирийский президент.

В настоящее время иракские военные и коалиция во главе с США проводят операцию по освобождению Мосула. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.

В Москве неоднократно высказывали опасения, что из Ирака пытаются "выдавить" террористов, что позволяет им формировать в Сирии крупные группировки и переходить в наступление.

*Террористическая организация "Исламское государство" запрещена в России

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