Асад рассказал, как будет решаться вопрос об изменении названия САР

ДАМАСК, 21 апр – РИА Новости. Вопрос о наличии в официальном названии Сирийской республики слова "Арабская" может решить лишь референдум по конституции, пока его обсуждать рано, считает президент Сирии Башар Асад.

В интервью РИА Новости он отметил, что, "будучи правительством, мы не являемся собственниками конституции, она должна являть собой консенсус в Сирии".

"Если сирийцы не верят в слова "арабское государство", в чем смысл использовать эти слова? Только потому, что (в эту фразу – ред.) верит правительство? Нет, мы должны отражать мнение большинства сирийцев, отвечая "да" или "нет". Как нам кажется, большинство сирийцев являются сторонниками этих слов, потому что это их идентичность, большинство сирийцев – арабы, и они верят в свою идентичность. Но опять же, я бы не говорил, что это правильно или неправильно, пока сирийцы сами не скажут об этом на референдуме, лишь потом (можно – ред.) говорить, что президент заявил о поддержке этого слова или выступил против него. Пока это ничего не значит", — подчеркнул Асад.

Сирийский президент пояснил, что "пока еще рано обсуждать этот вопрос, это не предмет для споров, я имею в виду, что никто сейчас это не обсуждает". "Это не большая проблема", — уверен Асад.

Москва на прошедшем в январе первом раунде межсирийских переговоров в Астане передала сторонам предложения по проекту конституции страны. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, тем самым Россия открыла дискуссию по содержанию будущего основного закона.

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