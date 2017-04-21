В мирное время для самоуправления курдов нет причин, заявил Асад

ДАМАСК, 21 апр — РИА Новости. Самоуправление курдов на севере Сирии в условиях войны объяснимо, но в мирное время для этого нет причин, заявил сирийский президент Башар Асад, подчеркнув, что вопрос о самоуправлении сирийских регионов может быть решен только в рамках новой конституции.

В интервью РИА Новости он заявил, что власти в Дамаске пока не контролируют курдский район на севере страны. "Но, если говорить о самоуправлении, или конфедерации, или о чем-либо подобном в условиях, когда нет войны, когда ситуация в норме, этот вопрос будет связан с конституцией, так как Сирия – это плавильный котел различных культур, различных этнических групп, религий, сект и так далее. Поэтому ни одна часть этого социального полотна не может определить будущее Сирии, необходим консенсус. Поэтому, принимая во внимание то, что вы упомянули (самоуправление курдов — ред.), лучше подождать, чтобы обсудить следующую конституцию, (согласованную – ред.) между различными частями существующего в Сирии спектра, скажем, тогда мы сможем сказать, как это будет устроено", — сказал сирийский лидер.

По его словам, "подавляющее большинство сирийцев никогда не верили в самоуправление, или конфедерацию, или что-либо (такого рода – ред.)".

"Сейчас это используется как оправдание, так как на этой территории нет властей. Он заявляют: "Мы осуществляем над собой управление, потому что (здесь – ред.) нет правительства". Это оправдание на сегодня, но в условиях стабильности и контроля правительства над страной, конечно, нет причин сталкиваться с такой ситуацией, если только конституция не предусматривает право определенной территории управляться в рамках конфедерации, или федерации, или любой другой формы правления", — пояснил Асад.

В марте прошлого года сирийские курды провозгласили создание "Федеративного региона Северной Сирии". Этот шаг вызвал протесты со стороны официального Дамаска. В то же время курды уже располагают собственными вооруженными силами — так называемыми "Демократическими силами Сирии". При поддержке международной коалиции они ведут наступление на "столицу" запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" — город Ракку.