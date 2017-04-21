Канада ввела санкции против 17 сирийских чиновников и пяти компаний

РИА НОВОСТИ. КАНАДА ВВЕЛА САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ 17 СИРИЙСКИХ ЧИНОВНИКОВ И ПЯТИ КОМПАНИЙ САР, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧАСТНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ ХИМОРУЖИЯ — МИД