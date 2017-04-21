Асад предупредил о возможности новых провокаций боевиков в Сирии

ДАМАСК, 21 апр – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости предупредил о возможности новых провокаций боевиков в Сирии, подобно той, что произошла в Хан-Шейхуне.

После инцидента в Хан-Шейхуне президент РФ Владимир Путин заявил, что у России имеется информация о готовящихся новых провокациях в Сирии, в том числе в районе Дамаска: "где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти".

"На самом деле такая возможность существует не только из-за недавних событий. Это случалось и раньше. Например, для нас она существует с 2013 года, когда они ей воспользовались. Но в этот раз риторика и пропаганда были другими, потому что все были готовы к атаке. Это была часть повестки дня, часть одного плана, а не разные, несвязанные между собой инциденты. Поэтому, конечно, существует такая возможность", — заявил Асад.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30 мск.

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