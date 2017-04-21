Асад заявил, что Россия поставляет оружие в Сирию не ради выгоды

ДАМАСК, 21 апр – РИА Новости. Россия не смотрит на поставки вооружений в Сирию с точки зрения коммерческой выгоды, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости.

"В этой ситуации – имею в виду, во время войны – Россия рассматривает эту войну больше, чем сирийскую войну, больше, чем войну, в которой (совместно — ред.) участвуют Россия и Сирия. Я думаю, что это война каждой страны, желающей защитить своих граждан от террористов. Поэтому когда Россия поддерживает нашу армию, она также защищает своих граждан, и, думаю, граждан Европы и других стран. Поэтому для них эта война не коммерческая, как для американцев: когда они (США — ред.) начинают войну, они высчитывают, сколько рабочих мест можно создать благодаря ей", — сказал Асад, отвечая на вопрос, были ли какие-то переговоры о возможных безвозмездных поставках вооружений из России, или же речь идет о коммерческом контракте.

"Они (Россия — ред.) рассматривают эту войну с той точки зрения, что она необходима для защиты их граждан, наших граждан, жителей других стран, позиции России, баланса – политического баланса, военного баланса в мире, (смотрят — ред.) как великая страна. Поэтому в этом отношении вы не рассматриваете вооружение с точки зрения их стоимости или же того, сколько выгоды оно принесет", — добавил он.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженное противостояние. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

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