Многие сирийские курды не хотят федерализации страны, заявил посол в России

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сирийские курды являются неотъемлемой частью сирийского народа, многие из них выступают против федерализации страны или создания кантонов, заявил посол Сирии в России Рияд Хаддад.

"Что касается курдской темы. Курды являются неотъемлемой частью сирийского народа, у них есть такие же права и обязанности, как и у остальных сирийцев. Как вы знаете, Сирия является многонациональной и многоконфессиональной страной, и все ее граждане живут в равноправии", — заявил посол, выступая в Совете Федерации РФ.

Сирийский дипломат отметил, что есть региональные и международные силы, которые пытаются развить тенденции к отделению некоторых районов.

"Хотел бы отметить, что на самом деле много курдов наотрез отказываются от любых форм разделения, будь то федерация, или кантоны или другие формы. Поэтому мы всегда говорим, что Сирия способна и готова разрешить кризис самостоятельно, без вмешательства извне", — добавил Хаддад.

На днях "Сирийские демократические силы" (SDF) объявили о формировании Гражданской ассамблеи Ракки, которой перейдет управление одноименной провинции после освобождения от террористов. Сейчас ассамблея базируется на севере провинции, в городе Айн Иса, подконтрольном курдам.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>