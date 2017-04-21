Дамаск считает военную операцию Турции в Сирии нарушением ее суверенитета

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Дамаск продолжает считать военную операцию Турции нарушением суверенитета страны и по-прежнему уверен, что на территории Турции боевики проходят обучение в тренировочных лагерях, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

"Мы считаем, что вторжение турецких войск — это агрессия против суверенитета Сирии и ее народа. Данная акция не скоординирована с нашим правительством", — сказал Хаддад, выступая на круглом столе в Совете Федерации.

По словам дипломата, Турция преследует свои интересы в Сирии. "С самого начала кризиса джихадисты проникают через (сирийско-турецкую – ред.) границу не только без присмотра пограничников, более того, они помогают им проникнуть на нашу территорию и открывают лагеря подготовки боевиков на своей территории", — заявил посол.

"Наше правительство отправляло протест в ООН, чтобы остановить", — заключил дипломат.

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил позже о ее успешном окончании, добавив, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция.

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