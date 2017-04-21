Сирийская оппозиция считает невозможным участие курдов в женевском диалоге

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Участие представителей курдов в переговорах по Сирии в Женеве пошло бы на пользу процессу урегулирования, но пока добиться этого не получается, заявил член платформы сирийской оппозиции "Москва" Нимрод Сулейман.

"Мы за то, чтобы курды были представлены на женевских переговорах, что поддерживает Россия, но, к сожалению, расклад сил на сегодняшний день таков, что он не позволяет добиться этого", — сказал он в ходе мультимедийной пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что решение курдов, особенно "Сирийских демократических сил" (SDF), не участвовать в переговорах в Женеве – "это огромная ошибка".

"Речь идет о требованиях Турции, потому что ни сирийский режим, ни другие силы никогда не выступали против курдов, основная причина здесь позиция Турции", — пояснил Сулейман.

Высказываясь по ситуации с курдами в целом, он заявил: "Мы считаем, говорим об этом курдам, когда вы выдвигаете принцип федерализации, мы должны обсуждать этот вопрос со всеми сирийцами, а не только частью народа, в одностороннем порядке".

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