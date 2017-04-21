Шойгу рассказал о работе российской военной полиции в Сирии

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские подразделения военной полиции к настоящему времени обеспечили проведение 350 гуманитарных акций в Сирии, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в пятницу.

"В Сирийской Арабской Республике подразделения военной полиции к настоящему времени обеспечили: охрану российских врачей на 92 выездных приемах мирных граждан, проведение 350 гуманитарных акций, сопровождение более 60 колонн с гуманитарными грузами", — сказал Шойгу.

Кроме того, военная полиция обеспечила охрану и пропускной режим на российских пунктах базирования в Хмеймиме и Тартусе, а также выполнение других боевых, специальных и гуманитарных задач, добавил министр.

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