Шойгу рассказал о работе российской военной полиции в Сирии

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские подразделения военной полиции к настоящему времени обеспечили проведение 350 гуманитарных акций в Сирии, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в пятницу.
Кроме того, военная полиция обеспечила охрану и пропускной режим на российских пунктах базирования в Хмеймиме и Тартусе, а также выполнение других боевых, специальных и гуманитарных задач, добавил министр.
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