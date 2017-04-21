Дамаск не согласится с разделением Сирии, считает посол САР в РФ

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Дамаск не согласится с разделением Сирии в любой форме, заявил посол Сирии в России Рияд Хаддад, выступая в Совете Федерации РФ.

"С самого начала кризиса с 2011 года самой главной целью навязанной террористической войны было разделение Сирии на несколько государств. Мы бились уже на протяжении шести лет, и мы не готовы никогда согласиться с разделением нашей страны, либо с созданием так называемых местных советов или других форм для разделения страны", — сказал посол.

По его словам, "все резолюции СБ ООН концентрируют свое внимание или содержат важнейший факт — сохранение целостности народа Сирии, целостность территории Сирии и ее суверенитета".

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