Оппозиционер призвал создать комитет по расследованию инцидента под Идлибом

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Расследование инцидента в сирийском Хан-Шейхуне требует создания нейтрального международного комитета со сбалансированным составом, заявил РИА Новости член платформы сирийской оппозиции "Москва" Нимрод Сулейман.

"Дойти до сути случившегося можно лишь через создание международного комитета, но не в той концепции, которую предлагают США и Британия, создав комитет только из экспертов из этих стран. Нам нужен сбалансированный комитет, чтобы это расследование было нейтральным по отношению к любой из сторон, кто бы ни был (преступником — ред.)", — заявил Сулейман.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

ОЗХО ранее обнародовала заявление, в котором говорилось, что биомедицинские образцы, собранные с тел троих погибших в результате атаки и семерых пострадавших, показывают, что жертвы были отравлены зарином или похожим на него веществом.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Как заявил Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

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