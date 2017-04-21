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Война в Сирии
Война в Сирии

Глава Пентагона обвинил Дамаск в хранении химического оружия

11:0221.04.2017
(обновлено: 11:16 21.04.2017)
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© AP Photo / Hassan AmmarСитуация в Сирии. Архивное фотоСитуация в Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 апр — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис утверждает, что власти Сирии сохранили часть запасов химического оружия, и предостерег Дамаск от его применения.

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour
Кто применил химоружие в Хан-Шейхуне: Гаага возобновляет расследование
"В мировом сообществе не может быть сомнений, что сирийский режим сохранил химическое оружие в нарушение своих обязательств и заявлений, что оно полностью вывезено", — сказал он на пресс-конференции в Тель-Авиве.

"Я могу авторитетно заявить, что часть они сохранили… И было бы плохим советом им его снова использовать", — добавил он.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Возобновление работы аэродрома Шайрат
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСпустя сутки после американского ракетного удара самолеты Военно-воздушных сил Сирии возобновили вылеты с аэродрома Шайрат.Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Спустя сутки после американского ракетного удара самолеты Военно-воздушных сил Сирии возобновили вылеты с аэродрома Шайрат.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАвиабаза функционирует в штатном режиме, самолеты выполняют боевые вылеты, нанося удары по местам дислокации террористов, и возвращаются на аэродром.Пилот сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Авиабаза функционирует в штатном режиме, самолеты выполняют боевые вылеты, нанося удары по местам дислокации террористов, и возвращаются на аэродром.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУдар крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому США нанесли в ночь на 7 марта.Самолет сирийских военно-воздушных сил над аэродромом Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Удар крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому США нанесли в ночь на 7 марта.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСогласно данным высокопоставленного чиновника в Пентагоне, в результате удара были уничтожены порядка 20 сирийских самолетов.Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Согласно данным высокопоставленного чиновника в Пентагоне, в результате удара были уничтожены порядка 20 сирийских самолетов.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкГубернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПо данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров.Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСирийские вооруженные силы заявили, что в результате ракетного обстрела погибли десять сирийских военнослужащих.Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сирийские вооруженные силы заявили, что в результате ракетного обстрела погибли десять сирийских военнослужащих.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПри ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция.Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
При ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОднако часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, серьезно не пострадала и взлетно-посадочная полоса.Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Однако часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, серьезно не пострадала и взлетно-посадочная полоса.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСовет Безопасности ООН в тот же день провел специальное заседание в связи с ракетным ударом, нанесенным США по авиабазе в Сирии.Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Совет Безопасности ООН в тот же день провел специальное заседание в связи с ракетным ударом, нанесенным США по авиабазе в Сирии.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВо время экстренного заседания Россия призвала США остановить агрессию в Сирии и начать борьбу с терроризмом.Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Во время экстренного заседания Россия призвала США остановить агрессию в Сирии и начать борьбу с терроризмом.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМинобороны России после американского удара по сирийской территории сообщило о планах по укреплению и повышению эффективности системы ПВО в Сирии.Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат 8 апреля 2017. Сирийские ВВС возобновили вылеты с аэродрома спустя сутки после ракетного удара США
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Минобороны России после американского удара по сирийской территории сообщило о планах по укреплению и повышению эффективности системы ПВО в Сирии.
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ОЗХО ранее обнародовала заявление, в котором говорилось, что биомедицинские образцы, собранные с тел троих погибших в результате атаки и семерых пострадавших, показывают, что жертвы были отравлены зарином или похожим на него веществом.

Остовы самолетов, сгоревших в результате ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Опрос: большинство россиян считают удар США по авиабазе в Сирии провокацией
США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Как заявил Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

© Ruptly
Руки прочь от Сирии – в США прошли протесты против ракетного удара по базе "Шайрат"
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Война в Сирии
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