Лавров: спонсоры ВКП должны понять, что не надо идти на поводу у оппозиции

АСТАНА, 21 апр — РИА Новости. Спонсоры Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции должны понимать, что дальше идти у них на поводу уже не солидно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Отказываются эти деятели из Высшего комитета по переговорам от чего бы то ни было, кроме как обсуждения вопроса о свержении Башара Асада, что никак не предусмотрено и, более того, прямо запрещено резолюцией СБ ООН. Работа предстоит непростая, но те, кто напрямую влияют и финансируют Высший комитет по переговорам, конечно, должны задуматься о том, что дальше уже идти на поводу у этих оппозиционеров, которые занимают деструктивную позицию, просто не солидно", — заявил Лавров журналистам.

Лавров добавил, что ВКП по-прежнему отказывается принять "то, что предлагала ООН на женевской площадке, а именно, параллельно начать работать над вопросами управления на данном этапе, вопросами разработки новой конституции, подготовки к выборам и борьбы с терроризмом".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>