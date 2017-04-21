В Алеппо возрождают конезавод, разворованный боевиками

АЛЕППО, 21 апр – РИА Новости. В сирийском Алеппо, недавно освобожденном от боевиков, возрождают крупный конезавод. Когда-то тут находилось почти две сотни арабских скакунов стоимостью от 300 тысяч до двух миллионов долларов. Многие животные погибли во время боевых действий, остальных разворовали и продали на черном рынке. Сейчас члены клуба мечтают его возродить.

Сейчас от одного из крупнейших на Ближнем Востоке конезаводов в 40 км от Алеппо остались одни руины.

"Тут было около 180 зарегистрированных международной организацией арабских скакунов. Самый дешевый из них стоил 330 тысяч долларов. Цены доходили до миллиона долларов или даже двух. Боевики украли почти всех. Мне очень грустно, потому что это наше культурное наследие, это наша гордость", — говорит председатель конного клуба Дуад Нейаль.

Бои здесь начались внезапно, и клуб эвакуировать не успели — многие животные погибли.

"Я как раз был здесь, когда упал снаряд. Одновременно погибло четыре породистых лошади. Один из них был многократным чемпионом Сирии. Многие лошади получили ранения, мы всегда их лечили, прятали от снарядов боевиков, которые не жалеют ни людей, ни животных", — свидетельствует член клуба Мухамад Набан.

И все же работникам конного клуба удалось спасти часть табуна. Двадцать скакунов под обстрелом вывезли в западную часть Алеппо, которая находилась под контролем сирийской армии.

У каждого породистого скакуна с богатой родословной — документов больше, чем у обычного человека. В них указаны предки лошади, которые брали призы на скачках десятки, а то и сотни лет назад.

Кони могут без остановки проскакать 120 километров. Но, чтобы оставаться в форме, животным нужно ежедневно тренироваться, поэтому занятия на этом ипподроме не прекращались никогда. Даже в разгар боев.

"Мы тренировались в очень трудных условиях — тут падали снаряды. Я во время тренировки получил осколочное ранение от снаряда, осколок попал в голову. В черепе стоит платиновая пластина. Врачи говорят: тебе нежелательно заниматься конным спортом, но я продолжаю тренироваться", — говорит еще один член клуба Мустафа Наулю.

Сейчас главная задача клуба — сохранить и возродить уникальную породу. Создать все условия, для того, чтобы два десятка выживших арабских скакунов положили начало новой, особой сирийской династии.

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