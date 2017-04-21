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Война в Сирии
Война в Сирии

В Алеппо возрождают конезавод, разворованный боевиками

08:2721.04.2017
(обновлено: 08:28 21.04.2017)
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АЛЕППО, 21 апр – РИА Новости. В сирийском Алеппо, недавно освобожденном от боевиков, возрождают крупный конезавод. Когда-то тут находилось почти две сотни арабских скакунов стоимостью от 300 тысяч до двух миллионов долларов. Многие животные погибли во время боевых действий, остальных разворовали и продали на черном рынке. Сейчас члены клуба мечтают его возродить.

Мальчик с флагом Сирии в Алеппо. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
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Сейчас от одного из крупнейших на Ближнем Востоке конезаводов в 40 км от Алеппо остались одни руины.

"Тут было около 180 зарегистрированных международной организацией арабских скакунов. Самый дешевый из них стоил 330 тысяч долларов. Цены доходили до миллиона долларов или даже двух. Боевики украли почти всех. Мне очень грустно, потому что это наше культурное наследие, это наша гордость", — говорит председатель конного клуба Дуад Нейаль.

Бои здесь начались внезапно, и клуб эвакуировать не успели — многие животные погибли.

"Я как раз был здесь, когда упал снаряд. Одновременно погибло четыре породистых лошади. Один из них был многократным чемпионом Сирии. Многие лошади получили ранения, мы всегда их лечили, прятали от снарядов боевиков, которые не жалеют ни людей, ни животных", — свидетельствует член клуба Мухамад Набан.

Отправка военных инженеров международного противоминного центра ВС РФ из Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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И все же работникам конного клуба удалось спасти часть табуна. Двадцать скакунов под обстрелом вывезли в западную часть Алеппо, которая находилась под контролем сирийской армии.

У каждого породистого скакуна с богатой родословной — документов больше, чем у обычного человека. В них указаны предки лошади, которые брали призы на скачках десятки, а то и сотни лет назад.

Кони могут без остановки проскакать 120 километров. Но, чтобы оставаться в форме, животным нужно ежедневно тренироваться, поэтому занятия на этом ипподроме не прекращались никогда. Даже в разгар боев.

Нанесение авиаударов по террористам на юго-западе Алеппо
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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"Мы тренировались в очень трудных условиях — тут падали снаряды. Я во время тренировки получил осколочное ранение от снаряда, осколок попал в голову. В черепе стоит платиновая пластина. Врачи говорят: тебе нежелательно заниматься конным спортом, но я продолжаю тренироваться", — говорит еще один член клуба Мустафа Наулю.

Сейчас главная задача клуба — сохранить и возродить уникальную породу. Создать все условия, для того, чтобы два десятка выживших арабских скакунов положили начало новой, особой сирийской династии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Разминирование жилых кварталов Алеппо
© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанкРоссийские военнослужащие международного противоминного центра практически круглосуточно работают над разминированием домов, улиц и социально значимых объектов в восточном Алеппо.Российские военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 разминируют жилые кварталы сирийского города Алеппо
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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Российские военнослужащие международного противоминного центра практически круглосуточно работают над разминированием домов, улиц и социально значимых объектов в восточном Алеппо.
© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанкДля сплошной очистки местности за пределами плотной городской застройки российскими военными применяются аэромобильные многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6".Аэромобильный многофункциональный робототехнический комплекс разминирования Уран-6 во время работы по разминированию жилых кварталов сирийского города Алеппо
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Для сплошной очистки местности за пределами плотной городской застройки российскими военными применяются аэромобильные многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6".
© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПо данным на конец января, специалистами Международного противоминного центра ВС РФ в Алеппо разминировано более 200 социально значимых объектов, 3210 зданий на территории более двух тысяч гектаров, 709 километров дорог, было обезврежено почти 30 тысяч взрывоопасных предметов.Российские военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 разминируют жилые кварталы сирийского города Алеппо
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
По данным на конец января, специалистами Международного противоминного центра ВС РФ в Алеппо разминировано более 200 социально значимых объектов, 3210 зданий на территории более двух тысяч гектаров, 709 километров дорог, было обезврежено почти 30 тысяч взрывоопасных предметов.
© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанкДоговоренности о присоединении к процессу примирения были подписаны с главами более тысячи населенных пунктов провинции. Это позволяет восстанавливать разрушенные в ходе военных действий дороги и объекты инфраструктуры.Работа российских военных инженеров Международного противоминного центра ВС РФ по разминированию жилых кварталов сирийского города Алеппо
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Договоренности о присоединении к процессу примирения были подписаны с главами более тысячи населенных пунктов провинции. Это позволяет восстанавливать разрушенные в ходе военных действий дороги и объекты инфраструктуры.
© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВ Генштабе ВС России отмечают, что действующие в Сирии террористические группировки стали чаще использовать изощренные способы минирования, поэтому стоящие перед российскими саперами задачи сейчас в разы сложнее, чем были, например, в Афганистане.Российские военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 разминируют жилые кварталы сирийского города Алеппо
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
В Генштабе ВС России отмечают, что действующие в Сирии террористические группировки стали чаще использовать изощренные способы минирования, поэтому стоящие перед российскими саперами задачи сейчас в разы сложнее, чем были, например, в Афганистане.
© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПо оценке российских военных, масштабы минирования Алеппо очень велики, поэтому противоминный центр не раз призывал ООН и другие международные организации к сотрудничеству с РФ в осуществлении задачи по разминированию города.Работа российских военных инженеров Международного противоминного центра ВС РФ по разминированию жилых кварталов сирийского города Алеппо
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
По оценке российских военных, масштабы минирования Алеппо очень велики, поэтому противоминный центр не раз призывал ООН и другие международные организации к сотрудничеству с РФ в осуществлении задачи по разминированию города.
© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанкОднако спустя месяц после освобождения Алеппо Служба Организации Объединенных Наций по вопросам разминирования и Женевский международный центр гуманитарного разминирования не предложили ни жителям города, ни российским военным никакой помощи.Российские военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 разминируют жилые кварталы сирийского города Алеппо
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Однако спустя месяц после освобождения Алеппо Служба Организации Объединенных Наций по вопросам разминирования и Женевский международный центр гуманитарного разминирования не предложили ни жителям города, ни российским военным никакой помощи.
© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанк"Пока основную помощь жители Алеппо продолжают получать от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Российские военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 разминируют жилые кварталы сирийского города Алеппо
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
"Пока основную помощь жители Алеппо продолжают получать от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
© РИА Новости . Министерство обороны РФВ конце января в Сирии российские саперы обнаружили склад с противопехотными минами направленного действия и противотанковыми минами кумулятивного действия.Работа российских военных инженеров Международного противоминного центра ВС РФ по разминированию жилых кварталов сирийского города Алеппо
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
В конце января в Сирии российские саперы обнаружили склад с противопехотными минами направленного действия и противотанковыми минами кумулятивного действия.
© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВсе мины, лежащие на складе, были заводского изготовления и хорошего качества. По словам руководителя международного противоминного центра, это является свидетельством того, что в Сирии велась минная война.Российские военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 разминируют жилые кварталы сирийского города Алеппо
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Все мины, лежащие на складе, были заводского изготовления и хорошего качества. По словам руководителя международного противоминного центра, это является свидетельством того, что в Сирии велась минная война.
© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанкРоссийские военные инженеры Международного противоминного центра в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 работают в жилых кварталах сирийского города.Российский военный инженер Международного противоминного центра ВС РФ в общевойсковом комплекте разминирования ОВР-2 разминирует жилые кварталы сирийского города Алеппо
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Российские военные инженеры Международного противоминного центра в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 работают в жилых кварталах сирийского города.
© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВ Алеппо 31 января был открыт филиал международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации. Он позволит обучить лучших сирийских военнослужащих, которые затем будут участвовать в разминировании освобожденных территорий.Российские военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 разминируют жилые кварталы сирийского города Алеппо
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
В Алеппо 31 января был открыт филиал международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации. Он позволит обучить лучших сирийских военнослужащих, которые затем будут участвовать в разминировании освобожденных территорий.
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Война в Сирии
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