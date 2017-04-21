В Алеппо возрождают конезавод, разворованный боевиками

08:2721.04.2017
(обновлено: 08:28 21.04.2017)
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АЛЕППО, 21 апр – РИА Новости. В сирийском Алеппо, недавно освобожденном от боевиков, возрождают крупный конезавод. Когда-то тут находилось почти две сотни арабских скакунов стоимостью от 300 тысяч до двух миллионов долларов. Многие животные погибли во время боевых действий, остальных разворовали и продали на черном рынке. Сейчас члены клуба мечтают его возродить.
Сейчас от одного из крупнейших на Ближнем Востоке конезаводов в 40 км от Алеппо остались одни руины.
"Тут было около 180 зарегистрированных международной организацией арабских скакунов. Самый дешевый из них стоил 330 тысяч долларов. Цены доходили до миллиона долларов или даже двух. Боевики украли почти всех. Мне очень грустно, потому что это наше культурное наследие, это наша гордость", — говорит председатель конного клуба Дуад Нейаль.
Бои здесь начались внезапно, и клуб эвакуировать не успели — многие животные погибли.
"Я как раз был здесь, когда упал снаряд. Одновременно погибло четыре породистых лошади. Один из них был многократным чемпионом Сирии. Многие лошади получили ранения, мы всегда их лечили, прятали от снарядов боевиков, которые не жалеют ни людей, ни животных", — свидетельствует член клуба Мухамад Набан.
И все же работникам конного клуба удалось спасти часть табуна. Двадцать скакунов под обстрелом вывезли в западную часть Алеппо, которая находилась под контролем сирийской армии.
У каждого породистого скакуна с богатой родословной — документов больше, чем у обычного человека. В них указаны предки лошади, которые брали призы на скачках десятки, а то и сотни лет назад.
Кони могут без остановки проскакать 120 километров. Но, чтобы оставаться в форме, животным нужно ежедневно тренироваться, поэтому занятия на этом ипподроме не прекращались никогда. Даже в разгар боев.
"Мы тренировались в очень трудных условиях — тут падали снаряды. Я во время тренировки получил осколочное ранение от снаряда, осколок попал в голову. В черепе стоит платиновая пластина. Врачи говорят: тебе нежелательно заниматься конным спортом, но я продолжаю тренироваться", — говорит еще один член клуба Мустафа Наулю.
Сейчас главная задача клуба — сохранить и возродить уникальную породу. Создать все условия, для того, чтобы два десятка выживших арабских скакунов положили начало новой, особой сирийской династии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
Российские военнослужащие международного противоминного центра практически круглосуточно работают над разминированием домов, улиц и социально значимых объектов в восточном Алеппо.
Для сплошной очистки местности за пределами плотной городской застройки российскими военными применяются аэромобильные многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6".
© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПо данным на конец января, специалистами Международного противоминного центра ВС РФ в Алеппо разминировано более 200 социально значимых объектов, 3210 зданий на территории более двух тысяч гектаров, 709 километров дорог, было обезврежено почти 30 тысяч взрывоопасных предметов.
По данным на конец января, специалистами Международного противоминного центра ВС РФ в Алеппо разминировано более 200 социально значимых объектов, 3210 зданий на территории более двух тысяч гектаров, 709 километров дорог, было обезврежено почти 30 тысяч взрывоопасных предметов.
Договоренности о присоединении к процессу примирения были подписаны с главами более тысячи населенных пунктов провинции. Это позволяет восстанавливать разрушенные в ходе военных действий дороги и объекты инфраструктуры.
© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВ Генштабе ВС России отмечают, что действующие в Сирии террористические группировки стали чаще использовать изощренные способы минирования, поэтому стоящие перед российскими саперами задачи сейчас в разы сложнее, чем были, например, в Афганистане.
В Генштабе ВС России отмечают, что действующие в Сирии террористические группировки стали чаще использовать изощренные способы минирования, поэтому стоящие перед российскими саперами задачи сейчас в разы сложнее, чем были, например, в Афганистане.
По оценке российских военных, масштабы минирования Алеппо очень велики, поэтому противоминный центр не раз призывал ООН и другие международные организации к сотрудничеству с РФ в осуществлении задачи по разминированию города.
© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанкОднако спустя месяц после освобождения Алеппо Служба Организации Объединенных Наций по вопросам разминирования и Женевский международный центр гуманитарного разминирования не предложили ни жителям города, ни российским военным никакой помощи.
Однако спустя месяц после освобождения Алеппо Служба Организации Объединенных Наций по вопросам разминирования и Женевский международный центр гуманитарного разминирования не предложили ни жителям города, ни российским военным никакой помощи.
© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанк"Пока основную помощь жители Алеппо продолжают получать от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Пока основную помощь жители Алеппо продолжают получать от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
© РИА Новости . Министерство обороны РФВ конце января в Сирии российские саперы обнаружили склад с противопехотными минами направленного действия и противотанковыми минами кумулятивного действия.
В конце января в Сирии российские саперы обнаружили склад с противопехотными минами направленного действия и противотанковыми минами кумулятивного действия.
Все мины, лежащие на складе, были заводского изготовления и хорошего качества. По словам руководителя международного противоминного центра, это является свидетельством того, что в Сирии велась минная война.
Российские военные инженеры Международного противоминного центра в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 работают в жилых кварталах сирийского города.
© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВ Алеппо 31 января был открыт филиал международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации. Он позволит обучить лучших сирийских военнослужащих, которые затем будут участвовать в разминировании освобожденных территорий.
В Алеппо 31 января был открыт филиал международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации. Он позволит обучить лучших сирийских военнослужащих, которые затем будут участвовать в разминировании освобожденных территорий.