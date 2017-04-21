Италия не планирует участие в военных операциях в Сирии

ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Италия не планирует участие в военных операциях в Сирии, заявил в четверг в Вашингтоне премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

"Италия прямо не вовлечена в военную операцию в Сирии, кроме как некоторые незначительные аспекты, и мы не планируем менять этот подход", — сказал Джентилони на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Джентилони заявил, что считает необходимым урегулирование ситуации в Сирии путем переговоров, при этом он сказал, что считает решение президента Трампа о нанесении удара по Сирии "мотивированным, учитывая произошедшую химическую атаку".

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