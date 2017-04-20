"Думали, что все умрем": сирийцы рассказали о теракте, унесшем 126 жизней

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Выжившие во время теракта в сирийском районе Рашидин рассказали агентству Sputnik, о том, как произошел взрыв, унесший жизни 126 человек.

Один из спасшихся мальчиков, Аднан, сообщил, что боевики позвали детей на улицу, пообещав раздать им чипсы и печенье. Он сразу не побежал к заминированному грузовику, решив подождать, пока очередь дойдет до него. В этот момент прогремел взрыв, который унес жизни многих его друзей. Ему повезло — он отделался только царапиной от осколка стекла.

© Sputnik / Morad Saeed Выживший мальчик после взрыва в Рашидин © Sputnik / Morad Saeed Выживший мальчик после взрыва в Рашидин

Мать троих детей Фатима не пострадала, но во время теракта была ранена ее маленькая дочь. Женщина, супруг которой, погиб год назад, рассказала, что обстановка в родном селении была очень опасной и она очень обрадовалась возможности выехать в Алеппо. По словам Фатимы, боевики звали детей перекусить, и старались показать, что у них самые добрые намерения. Никто и подумать не мог, что целью террористов станут дети, призналась она.

"Мы побежали в оливковый сад, думали, что все умрем. Мы были в безвыходном положении, думали, что будут новые взрывы. Было очень страшно, если б мне не сказали, что дочь жива, я бы сошла с ума", — говорит женщина.

15 апреля террористы взорвали грузовой автомобиль около колонны автобусов с беженцами. В тот момент колонна была еще на территории, подконтрольной боевикам — до линии разграничения оставалось три километра. Почти сутки беженцы без воды и еды ждали разрешения от боевиков на продолжение движения. К ним подъехала машина, с которой начали раздавать чипсы и воду, и после этого раздался новый взрыв. 126 человек, в основном женщины и дети, погибли. По свидетельствам очевидцев, сам террорист с места преступления бежал, оставив заминированную машину.

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