Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили ситуацию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян во время встречи. 20 апреля 2017

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян во время встречи. 20 апреля 2017

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян в ходе переговоров в Москве обсудили ситуацию в Сирии, позиции сторон в этом вопросе во многом совпадают, заявил участвовавший во встрече глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Сирийский вопрос конечно же нельзя было обойти. Позиции наших стран совпадают по основным моментам в части Сирии", — сказал Мантуров журналистам.

На уточняющий вопрос о том, обсуждались ли во время переговоров действия США в САР, он ответил отрицательно. "Это не обсуждалось", — сказал Мантуров.

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