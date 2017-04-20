В ОЗХО сочли критику со стороны РФ политизацией вопроса химоружия в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 20 апр — РИА Новости, Александр Шишло. В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) назвали "политизацией вопроса" критику со стороны Минобороны России в адрес этой организации в связи с заявлением ее главы о якобы имевшем место применении зарина в сирийском Хан Шейхуне.

Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил в четверг, что заявление гендиректора ОЗХО Ахмеда Узюмджу о результатах исследований, якобы подтверждающих присутствие зарина или зариноподобного вещества у пострадавших в Хан Шейхуне, "вызывает большие вопросы".

"Политические темы не входят в круг вопросов для обсуждения техническим секретариатом ОЗХО", — ответили в организации на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление МО РФ.

В обнародованном ранее заявлении ОЗХО говорилось, что биомедицинские образцы, собранные с тел троих погибших в результате атаки и семерых пострадавших, показывают, что жертвы были отравлены зарином или похожим на него веществом.

По словам Конашенкова, на ОЗХО лежит огромная ответственность, поэтому все заявления, а тем более выводы этой организации должны быть не политически мотивированными гипотезами, а констатацией фактов, доказанных с использованием научных методик и формул. Он подчеркнул, что все выводы должны быть доступными для перепроверки любыми экспертами.

Представитель МО РФ отметил, что у специалистов есть ряд вопросов по заявлению ОЗХО: если в Хан Шейхуне действительно был применен зарин, то как ОЗХО может объяснить "прыгающих в парах зарина без средств защиты шарлатанов из "Белых касок", сказал Конашенков, подчеркнув, что такая "избирательность" поражения зарином – нонсенс.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

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