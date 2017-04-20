Премьер Италии считает, что победа над ИГ* возможна уже в 2017 году

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Освободить Сирию и Ирак от ИГ*, возможно, удастся уже в 2017 году, считает премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

"Многовекторный подход, который применяет коалиция во главе с США в Сирии и Ираке, доказывает свою эффективность. И этот год может быть годом победы на ИГ* в плане контроля над территорией", — заявил Джентилони, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Премьер Италии отметил, что международному сообществу необходимо продолжать бороться с ИГ* военными и экономическими методами, а также в области контрпропаганды.

Коалиция во главе с США, включая Италию, с 2014 года проводит военную операцию против ИГ* в Сирии и Ираке.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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