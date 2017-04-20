Премьер Италии считает, что победа над ИГ* возможна уже в 2017 году

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Освободить Сирию и Ирак от ИГ*, возможно, удастся уже в 2017 году, считает премьер-министр Италии Паоло Джентилони.
Премьер Италии отметил, что международному сообществу необходимо продолжать бороться с ИГ* военными и экономическими методами, а также в области контрпропаганды.
Коалиция во главе с США, включая Италию, с 2014 года проводит военную операцию против ИГ* в Сирии и Ираке.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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