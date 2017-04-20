ООН планирует отправить помощь жителям осажденных пригородов Дамаска

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Советник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн заявил, что ООН надеется отправить гуманитарную помощь мирным жителям осажденных сирийских городов Восточная Гута и Дума, которые находятся недалеко от Дамаска.
Он отметил, что в распоряжении есть "заявления всех сторон, что они хотят послать конвои в Думу и позже в другие районы в Восточной Гуте".
"Нам очень, очень срочно нужно попасть в Восточную Гуту", — сообщил советник.
Позже Эгеланн сообщил, что в городе Дума в осаде находятся около 70 тысяч человек, в Восточной Гуте около 400 тысяч человек.
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