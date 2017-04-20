Клинцевич: 200 тонн химвеществ из Ливии попали в руки террористов в Сирии

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что террористы в сирийском регионе обладают 200 тоннами химических веществ из Ливии.

"Уже много говорили об этом, в том числе о том, что у нас есть информация по поводу того, что 200 тонн химических веществ из Ливии попали в руки террористов (в сирийском регионе – ред.)", — сказал Клинцевич в ходе видеомоста в МИА "Россия сегодня".

"У нас есть информация, что в рядах ИГ* находится химическое оружие. Мы отлично знаем, что химическое оружие, которое находилось на территории Сирии и подконтрольно действующей власти, уничтожено. И соответствующая комиссия ООН об этом официально доложила всему миру", — добавил он.

Он также подчеркнул, что знает, "что на территории Сирии, подконтрольной террористам, находятся два завода по производству современных боевых отравляющих веществ".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>