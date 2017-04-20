Клинцевич: 200 тонн химвеществ из Ливии попали в руки террористов в Сирии

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что террористы в сирийском регионе обладают 200 тоннами химических веществ из Ливии.
"У нас есть информация, что в рядах ИГ* находится химическое оружие. Мы отлично знаем, что химическое оружие, которое находилось на территории Сирии и подконтрольно действующей власти, уничтожено. И соответствующая комиссия ООН об этом официально доложила всему миру", — добавил он.
Он также подчеркнул, что знает, "что на территории Сирии, подконтрольной террористам, находятся два завода по производству современных боевых отравляющих веществ".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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