Джабаров назвал условие присоединения России к западной коалиции в Сирии

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Присоединение России к коалиции Запада в Сирии возможно только на паритетных отношениях с США, заявил в четверг первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Большая коалиция (в Сирии) была бы идеальным решением, если бы там не было флагмана в лице одной страны, какой является США в их коалиции. Мы там должны участвовать на совершенно паритетных условиях. И главное — там не должны ставить политических условий по смене режима (президента Сирии Башара) Асада. Это вообще невыполнимо. Мы никогда на это не согласимся", — сказал Джабаров в ходе видеомоста "Москва-Каир", организованного "МИА "Россия сегодня".

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил России выбрать "правильную сторону в споре" и присоединиться к коалиции западных стран для борьбы с террористической группировкой ИГ*.

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* Террористическая организация, запрещенная в России.