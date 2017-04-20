Косачев заявил о возрастающем сопротивлении мирному урегулированию в Сирии

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Мы видим рост сопротивления наметившемуся мирному политическому урегулированию в Сирии как внутри страны, так и за ее пределами, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в ходе видеомоста по урегулированию в САР.

Мероприятие организовано МИА "Россия сегодня".

"Мы видим, как растет сопротивление мирному политическому урегулированию, как внутри Сирии, так и за ее пределами, откровенные провокации, нарастает волна терактов", — сказал Косачев.

Он также отметил поспешность в действиях руководителей ряда государств, и в частности — США, которые "пытаются любые повороты в ситуации в Сирии безоглядно возложить на плечи сирийских властей, обвинив их во всех возможных и невозможных преступлениях".

Парламентарий подчеркнул, что расследование химатаки в Идлибе возможно только в рамках деятельности специалистов Организации по запрещению химоружия, но "их работа осложняется различными политическими аспектами".

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