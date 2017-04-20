В Минобороны недоумевают, почему ОЗХО не признает иприт из Алеппо "ипритом"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Минобороны России недоумевают, почему Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) уже определила тип химоружия в сирийском Хан-Шейхуне, но за 4 месяца так и не признала найденный в Алеппо иприт "ипритом", заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Спустя четыре месяца ОЗХО так и не может сделать заключение и признать найденный в Алеппо иприт "ипритом", ссылаясь на необходимость проведения дополнительных исследований. Однако по Хан-Шейхуну господину Узюмджу все сразу стало понятно", — сказал Конашенков.

При этом, по словам Конашенкова, за две недели ни одного представителя ОЗХО там не было.

"Откуда, кем и каким образом взяты пробы? Кто именно в ОЗХО так быстро исследовал биопробы, если стандартные процедуры ОЗХО, как и в случае с ипритом в Алеппо, предполагают протяженный по времени комплекс исследований?", — отметил официальный представитель МО РФ.

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