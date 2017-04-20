Сирийская армия отбила атаки ИГ* на востоке Хомса

ДАМАСК, 20 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска САР отбили несколько атак боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в районе города Карьятейн на востоке провинции Хомс, сообщил РИА Новости источник в ополчении Хомса.

"Боевики ИГ* напали на несколько позиций армии рядом с Карьятейн. Атака шла со стороны Фатхет-Джабаль. Военным удалось отбить атаки, после чего террористы бежали в горные ущелья", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, около семи дней назад террористы заметно активизировались в районе Карьятейн и предпринимали ряд безуспешных попыток штурма позиций правительственных сил.

Город Карьятейн расположенный в 120 километрах от Пальмиры, был освобожден сирийской армией от ИГ* весной 2016 года. Террористы удерживали населенный пункт, держа в заложниках 168 христианских жителей и угрожая казнить пленных, если армия и ополчение начнут штурм города. На протяжении шести месяцев христиан из Карьятейн освобождали небольшими группами, после чего город был окружен и взят штурмом.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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