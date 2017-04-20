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Война в Сирии
Война в Сирии

Демонстрация силы: в МИД России назвали цель удара США по Сирии

Сюжет:
Удар США по авиабазе в Сирии (415)
10:5020.04.2017
(обновлено: 10:51 20.04.2017)
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© AFP 2017 / Alexander Nemenov Вид на здание МИД РФ. Архивное фотоВид на здание МИД РФ. Архивное фото
© AFP 2017 / Alexander Nemenov

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Целью американского ракетного удара по авиабазе в Сирии была не борьба с химоружием, наличие которого в САР не доказано, а демонстрация силы и устрашение, считает директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Как американский удар по базе в Сирии повлияет на отношения России и США?
Результаты
Как американский удар по базе в Сирии повлияет на отношения России и США?

  • 28.6%

    Окончательно прекратит сотрудничество по борьбе с терроризмом

  • 53.7%

    Серьезно усложнит дипломатические контакты

  • 17.7%

    Взаимоотношения Москвы и Вашингтона не изменятся
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"Видимо, целью этой противоправной акции были демонстрация силы и устрашение, а не уничтожение химоружия, присутствие которого в Сирии никто еще не доказал", — говорится в его выступлении на сессии ОЗХО, текст которого опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ульянов напомнил, что США не только "назначили" правительство Сирии виновным, но и осуществили "в наказание" силовую акцию, не дожидаясь результатов расследования.

Ракетный удар был осуществлен по объекту на территории суверенного государства в грубое нарушение норм международного права, включая и положения Устава ООН. Есть все основания назвать это актом агрессии. Такую квалификацию не следует воспринимать как проявление стремления "уколоть" делегацию США в полемическом задоре. Эта оценка свободна от эмоций и базируется на определении агрессии, одобренном консенсусом Генеральной Ассамблеи ООН в 1974 году. В этом определении четко зафиксировано, что одной из разновидностей агрессии является бомбардировка одним государством территории другого государства. Именно это и произошло недавно в Сирии", — подчеркнул дипломат.

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. Архивное фото
© Фото : Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе
Чижов: эксперты ОЗХО так и не посетили Идлиб
Четвертого апреля сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником она назвала правительственные войска Сирии, которые решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Ракетный удар США по сирийской авиабазе
© РИА Новости, Инфографика
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Ракетный удар США по сирийской авиабазе
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Война в Сирии
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Bob Marley
Выводы хорошие и что дальше? Мы каким-то образом будем давить на сша или как всегда готовы к дальнейшему сотрудничеству на равных?
11:02
20.04.2017
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Алекс Град
Они начинают что-то понимать, только когда с ними говоришь как например Сафронков красавец!!!!!!
11:01
20.04.2017
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