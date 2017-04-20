Демонстрация силы: в МИД России назвали цель удара США по Сирии

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Целью американского ракетного удара по авиабазе в Сирии была не борьба с химоружием, наличие которого в САР не доказано, а демонстрация силы и устрашение, считает директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.
28.6%Окончательно прекратит сотрудничество по борьбе с терроризмом
53.7%Серьезно усложнит дипломатические контакты
17.7%Взаимоотношения Москвы и Вашингтона не изменятся
Ульянов напомнил, что США не только "назначили" правительство Сирии виновным, но и осуществили "в наказание" силовую акцию, не дожидаясь результатов расследования.
Ракетный удар был осуществлен по объекту на территории суверенного государства в грубое нарушение норм международного права, включая и положения Устава ООН. Есть все основания назвать это актом агрессии. Такую квалификацию не следует воспринимать как проявление стремления "уколоть" делегацию США в полемическом задоре. Эта оценка свободна от эмоций и базируется на определении агрессии, одобренном консенсусом Генеральной Ассамблеи ООН в 1974 году. В этом определении четко зафиксировано, что одной из разновидностей агрессии является бомбардировка одним государством территории другого государства. Именно это и произошло недавно в Сирии", — подчеркнул дипломат.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>