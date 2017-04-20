Демонстрация силы: в МИД России назвали цель удара США по Сирии

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Целью американского ракетного удара по авиабазе в Сирии была не борьба с химоружием, наличие которого в САР не доказано, а демонстрация силы и устрашение, считает директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Видимо, целью этой противоправной акции были демонстрация силы и устрашение, а не уничтожение химоружия, присутствие которого в Сирии никто еще не доказал", — говорится в его выступлении на сессии ОЗХО, текст которого опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ульянов напомнил, что США не только "назначили" правительство Сирии виновным, но и осуществили "в наказание" силовую акцию, не дожидаясь результатов расследования.

Ракетный удар был осуществлен по объекту на территории суверенного государства в грубое нарушение норм международного права, включая и положения Устава ООН. Есть все основания назвать это актом агрессии. Такую квалификацию не следует воспринимать как проявление стремления "уколоть" делегацию США в полемическом задоре. Эта оценка свободна от эмоций и базируется на определении агрессии, одобренном консенсусом Генеральной Ассамблеи ООН в 1974 году. В этом определении четко зафиксировано, что одной из разновидностей агрессии является бомбардировка одним государством территории другого государства. Именно это и произошло недавно в Сирии", — подчеркнул дипломат.

Четвертого апреля сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником она назвала правительственные войска Сирии, которые решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

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