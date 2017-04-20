Кадыров рассказал о работе батальонов из Чечни в Сирии

ПЯТИГОРСК, 20 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Два батальона из Чечни меняют друг друга в Сирии с интервалом в два-три месяца, сообщил в интервью RT глава Чечни Рамзан Кадыров.

"У нас батальон есть там еще один, они меняют друг друга, опыт — у них нового ничего такого не было, так как большинство является мусульманами, которые прошли этот путь, которые видели отношение террористов к народу, как они подло поступают, как они взрывают", — сказал Кадыров, добавив, что батальоны сменяют друг друга через два-три месяца.

По его словам, бойцы батальона получили награды министерства обороны. "У них было больше обеспечение безопасности, они вели разъяснительную работу с населением, у них это хорошо получилось, со слов министерство обороны. Они получили награды", — отметил глава Чечни.

По его словам, батальон, в том числе занимался изучением ситуации в Сирии для того, чтобы вести борьбу с терроризмом. "То, что там было — то, что было у нас, тот же сценарий, те же хозяева, те же шайтаны, которые у нас были. Ребята берут, что нужно, чтобы внедрить силовые структуры, чтобы они на все сто процентов понимали, что может их ожидать там, не просто безопасность обеспечивали, а ситуацию изучали, что бы дальше вести борьбу с этим злом", — отметил глава Чечни. —0-