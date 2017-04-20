Курды освободили от ИГ* четыре деревни к северу от Ракки

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) в деревне недалеко от Ракки. Архивное фото

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) в деревне недалеко от Ракки. Архивное фото

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляет курдское ополчение, продолжают штурм городов Табка и Ракка на севере Сирии, им удалось освободить от ИГ* четыре деревни к северу от Ракки, сообщает курдское агентство Firat.

По данным агентства, речь идет о деревнях Ум Тенек (Um Tenek), Бир Керба (Bir Cerba), Черва (Cerwa) и Хеташ (Hetash).

"Все четыре деревни освобождены в результате боев SDF с ИГ. Бойцы SDF приступили к эвакуации мирных жителей из зоны столкновений на безопасную территорию", — сообщило агентство.

Всего, по данным агентства, за последнюю неделю курды освободили от ИГ(запрещена в России) восемь деревень и четыре маленьких селения.

В соседнем городе Табка столкновения продолжаются в центре населенного пункта.

Освобождение города Табка и "сирийской столицы" ИГ Ракки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" операции "Гнев Евфрата".

Основой "Сирийских демократических сил" (SDF) являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

На днях SDF объявили о формировании Гражданской ассамблеи Ракки, которой перейдет управление одноименной провинции после освобождения от ИГ. Сейчас ассамблея базируется на севере провинции, в городе Айн Иса, подконтрольном курдам.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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